موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المحاضرة الفنية في الواحدة والنصف ظهرا، ويتحدث خلالها موسيماني مع اللاعبين في إطار الاستعداد لمباراة صن داونز التي تقام، غدا السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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