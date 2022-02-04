الأهلي: انطلاق رحلات الجماهير لمؤازرة النادي بكأس العالم للأندية اليوم

قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إنّ رحلات الجماهير المصرية لتشجيع الفريق الأول خلال مشاركته الـ 7 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير الجاري، انطلقت اليوم من مطار القاهرة، لافتة إلى أن تلك الرحلات توجهت إلى كل من دبى وأبوظبي، موضحة أن عدد المشجعين المسافرين بلغ نحو 150 مشجعا.

الشركة باعت 850 تذكرة لمباراة الأهلي ومونتيرى المكسيكى

وأضافت لـ«الوطن»، أنّ شركة الأهلى للخدمات باعت للجمهور المصري في الإمارات ومصر، كافة تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي التي ستقام غدا السبت والتي تم منحها للنادي من قبل اللجنة المنظمة للبطولة وعددها نحو 850 تذكرة، مشيرة إلى أن تلك التذاكر تدخل ضمن السعة المقعدية التي تم تخصيصها لجماهير الأهلي غدا، موضحة أن الجالية المصرية بالإمارات ودول الخليج ستتواجد بقوة لتشجيع الفريق بالمونديال.

كافة المشجعين أجروا تحليل pcr قبل السفر للإمارات

وأوضحت «سامي»، أنّ الجمهور الذي سافر لتشجيع النادي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية أجرى تحليل pcr الخاص بكورونا قبل السفر وجاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أنّ كافة المسافرين كانوا من الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه سيتم إجراء تحليل pcr أخر للمشجعين قبل نحو 48 ساعة من المباراة المقبلة للنادي الأهلي وحال كانت نتيجة التحليل سلبية سيتم دخولهم للإستاد، لافتة إلى أنه لن يسمح للأطفال أقل من 12 سنة بدخول المباريات.

وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إلى أن التذاكر تشمل تذكرة طيران دولية من القاهرة لـ«أبوظبي - دبي»، على متن شركة مصر للطيران، فضلا عن الإقامة بالفنادق بوجبة فطار "أوبن بوفيه"، والتنقلات من المطار لفندق الإقامة، والعكس عند العودة من الإمارات، إضافة إلى التنقلات من فندق الإقامة للإستاد والعودة منه.