العثور على أشلاء آدمية بحلوان.. وذعر بين الأهالي

عثر عدد من الأهالي على أجزاء آدمية، عبارة عن ذراع وجزء سفلي من جسد شخص، داخل جوال ملقي بأحد شوارع منطقة حلوان.

بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء آدمية ذراع والجزء السفلي من جسد شخص، ملقى داخل جوال بدائرة القسم، وهو ما تسبب في ذعر الأهالي في المنطقة.

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ وتبين صحته، وتم نقل الأجزاء الآدمية للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بعمل التحريات لكشف ملابسات الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، فضلا عن فحص بلاغات التغيب المقدمة من الأهالي بدائرة القسم وتم إبلاغ باقي الأقسام لفحص بلاغاتها بسرعة الكشف عن هوية المجني عليه والقبض على المتهم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.