تطورات الحالة الصحية لـ منى عبد الغني.. تغادر المستشفى اليوم

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للفنانة منى عبد الغني، حيث تعرضت لحادث سير أثناء وجودها على طريق العودة لمنزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في ارتطام السيارة بجدار خرساني، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور لعمل الفحوصات اللازمة.

تطورات الحالة الصحية لـ منى عبد الغني

وقالت الكابتن كريم سلامة، ابن الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، لـ «الوطن»: «سوف تغادر المستشفي اليوم، وأظهرت نتيجة الفحوصات أنها تعرضت لكدمات وكسر خفيف».

موعد عودة الإعلامية منى عبدالغني لبرنامجها

وعن موعد عودتها لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة cbc قال سلامة: «سوف تعود في القريب العاجل إلى برنامجها من جديد، من أجل التحضير لشهر رمضان الكريم».

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» تقدمه منى مع إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، ويعرض عبر قناة cbc من السبت إلى الأربعاء.

تعليقات الجمهور لـ منى عبدالغني

وتوالت التعليقات على الإعلامية منى عبدالغني، متمنين لها الشفاء العاجل، وعودتها إلى الجمهور في أقرب وقت، حيث أظهرت تلك المحنة محبة الجمهور لها خلال الساعات الماضية، وكتب الجمهور تعليقات لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتب أحدهم: «ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب وترجعي لجمهورك بالسلامة»، وتعليق آخر: «ألف مليون سلامة عليكي باذن الله تقومي من تاني وترجعي للجمهور»، وتعليق آخر:«فنانة على خلق وتدين وبشوشة، ربنا يحفظها ويحميها لأولادها، ويرجعها بألف سلامة لعيلتها».

آخر أعمال منى عبدالغني

آخر أعمال الإعلامية منى عبد الغني، فيلم «الآنسة لارا» مع أشرف الحلو، ويشارك في بطولته كل من هاجر الشرنوبي، أحمد سلطان علاء زينهم ومحمد الصاوي ورحاب حسين، إخراج أمير شاكر.