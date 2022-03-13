7 إجراءات لاستقبال شهر رمضان في الدقهلية.. بينها تعديل مواعيد المخابز

أعلنت محافظة الدقهلية عن اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وجرى التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية والسلع الغذائية والتموينية «أهلًا رمضان»، بمشاركة التجار ورجال الأعمال بأسعار مناسبة للمواطنين، لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر الكريم تخفيفًا للعبء عن المواطنين البسطاء، كما تم التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة لإنهاء تجهيز وإعداد الأماكن التي يتم إقامة هذه المعارض بنطاق وحداتهم المحلية.

معارض أهلًا رمضان

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن تلك المعارض تستهدف توفير كافة السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها من مطالب واحتياجات المواطنين.

تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية ‏

كما تم التوجيه بتعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون على فترتين صباحية ومسائية، حسب حصة كل مخبز ووفقًا لاحتياجات المواطنين، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات منها للمواطنين.

حملات لإحكام الرقابة على الأسواق

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة للوحدات المحلية، بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين والبيئة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدي لاحتكار السلع وعدم المغالاة في الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ونظافتها وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذا قيام رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

الإعداد الجيد للمساجد

ونبهت على قيام مديرية الأوقاف بالإعداد الجيد للمساجد خلال الشهر الكريم لأداء الشعائر والصلوات.

تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية ‏

ووجهت المحافظة بقيام مديرية الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتنظيم المسابقات بكافة مراكز الشباب.

توفير وسائل انتقال المواطنين ‏

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقو التاكسي لعدم استغلال الركاب.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

ووجهت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها وفقًا للأصول الطبية، وأيضًا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق «المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز»، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات لحلها فورًا.

يأتي ذلك بالإضافة لتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورًا.