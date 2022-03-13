توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة أولى بالرعاية ‏في الدقهلية

نظمت جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرية الدبونية بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، في إطار دعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، ولتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتوفير متطلباتها.

توزيع لحوم على الفئات الأكثر احتياجًا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

إمداد الأسر غير القادرة بمشروعات تنموية صغيرة

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، ‏في بيان صحفي، أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

وأشار إلي أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الدقهلية الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.