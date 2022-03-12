اجتماع موسع لـ«تعليم الدقهلية» استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، بمدرسة ناصر الرسمية للغات، بحضور مديري عموم المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات التربية والتعليم في المحافظة، للتأكيد على القرارات الوزارية الصادرة عن وزير التربية والتعليم، والخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الثانوية العامة، والانتهاء من تسليم الاستمارات ولجان النظام والمراقبة.

تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي قبل قليل، أن الاجتماع بدأ بتوجيه التهنئة للحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بكل دقة، فيما يتعلق بأمور الثانوية العامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الانتهاء من تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إنه على كافة إدارات التربية والتعليم في المحافظة مراجعة جدول الأعمال السابق، وتنفيذ كافة القرارات الوزارية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، كما وجه بالالتزام بقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن آليات الكتاب الدوري رقم 5، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ ما جاء به.

وأكد «عبد الرؤوف»، خلال الاجتماع، على 3 نقاط هامة، تتضمن ضرورة التنبيه على مديري المدارس الثانوية بالانتهاء من تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي إلى لجنة النظام والمراقبة، والتأكيد على متابعة المدارس الثانوية والتأكد من استعدادها و جاهزيتها التامة، وذلك بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، إضافة إلى تكثيف المرور على المدارس، من قبل قيادات الإدارة، للتأكد من الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.