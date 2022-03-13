«بورسعيد» تحذر من منتحلي صفة موظفين بحي الزهور: هدفهم السرقة

أعلنت محافظة بورسعيد، فى بيان لها، رصد عدد من الأشخاص ادعوا انتحال صفة عاملين بديوان عام حي الزهور وديوان محافظة بورسعيد، حيث قاموا بتغيير مواسير «الزهر» بأخرى بلاستيكية بعدد من مناطق حي الزهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.

تحذير من التعامل مع أي شخص ينتحل صفة موظف

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين عدم التعامل مع أي شخص ينتحل صفة موظف، للقيام بالسرقة أو أي أعمال غير قانونية تضر بالمواطن وإبلاغ الجهات الأمنية والتنفيذية، مشددة على أهمية التأكد من إثبات شخصية كل من يدعي انتماءه للجهات التنفيذية بالمحافظة حرصا على سلامة وأمان المواطنين.

مركزان لتقديم القروض الزراعية لأهالي سهل الطينة

من جانب آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم توفير مركزين لمزارعي محافظة بورسعيد للحصول على القروض والسلف الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري، موضحًا أنه يمكن لأهالي سهل الطينة الحصول على القروض الزراعية من خلال المسؤول المختص داخل المركز التكنولوجي لمجلس مدينة بورفؤاد.

ويمكن لأهالي الجنوب الحصول على السلف والقروض الزراعية من خلال المسؤول المختص بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار التيسيرات والدعم المقدم للمزارعين ببورسعيد من خلال التعاون بين محافظة بورسعيد والبنك الزراعي المصري.

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة رئيس البنك الزراعي لمحافظة بورسعيد أسفرت عن عدة قرارات، وهي إنشاء فرع للبنك الزراعي بمنطقة سهل الطينة، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير مسؤولين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وآخر في مدينة بورفؤاد، لتلقي طلبات المزارعين بشأن الحصول على السلف الزراعية والقروض تيسيرًا على المزارعين، مضيفًا أنه سيتم التنسيق بين البنك والمحافظة ووزارة الزراعة للتوسع في المشروعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني لأهالي سهل الطينة.