إقبال ضعيف على انتخابات المهندسين في بورسعيد

أكد الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين بمحافظة بورسعيد، ضعف الإقبال على انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين العام، بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، مشيرًا إلى انتظام العملية الانتخابية بحيادية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

حرز: 80 ناخبًا فقط حضروا

وقال المهندس وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين، إن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة بورسعيد يبلغ 11.5 ألف مهندس تقريبًا، بينما الإقبال لم يتعدى 80 ناخبًا إلى الآن.

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وقال محمود المصرى رئيس اللجنة الإعلامية: «نظرًا لأن التوافد بانتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة الماضية 4\3 كان ضعيفًا جداً، قامت اللجنة الإعلامية بعمل فيديو لرصد كل إنجازات النقابة منذ 2018 إلى 2022، لمناشدة جميع مهندسين بورسعيد للنزول والمشاركة بانتخابات الإعادة اليوم».

وتجرى انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لنقابة المهندسين 2022، للإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق.