إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي صباح اليوم الأحد، بينهم سيدتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «ج أ ر 1375» بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، قرب منطقة كيلو 15.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف إلي مكان البلاغ لنقل المصابين لمستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن المصابين هم: سامي أحمد حسن 51 سنة، مقيم بمحافظة شمال سيناء، مصاب بنزف داخلي في البطن وسحجات وكدمات في الجسم، وفاطمة جمال عبد الرحمن 24 سنة، مقيمة بمركز القصاصين في الإسماعيلية، مصابة باشتباه خلع بالكتف وكدمات وسحجات في الجسم، ورغدة عاشور محمد 27 سنة مقيمة بمركز القصاصين ومصابة اشتباه نزيف في البطن وكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

الحالات غير مستقرة

وأكدت مصادر بمستشفي أبو خليفة للطوارئ، لـ«الوطن»، استقبال المصابين في قسم الطوارئ وعمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة لهم، مبينة أن حالتين غير مستقرتين؛ بسبب الاشتباه في إصابتهما بنزيف داخلي، وجارٍ التعامل معهما لإيقاف النزيف، فيما تم استدعاء استشاري الجهاز الهضمي والجراحة.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته والدفع برجال المرور لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق بالكامل، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.