ضبط 98.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق القليوبية

أعلنت أجهزة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، عن ضبط 98.2 طن مواد غذائية حاول المخالفين اخفاءها وتهريبها للتلاعب في أسعارها مع اقتراب شهر رمضان، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتحفظ علي الكميات المضبوطة.

وشنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على التجار ومنافذ تجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة فى إطار الاستعداد لشهر رمضان، وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والاستيلاء على السلع المدعمة.

حملة على أسواق القليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين حول شن حملة مكبرة على الأسواق، حيث نجحت في ضبط 6 وقائع، جرى ضبط 54٫500 طن أرز أبيض وسكر حر ومكرونة وجوز الهند وزيت طعام معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، جرى تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 29.4 طن زيت طعام و13٫715 طن منظفات صناعية بدون مستندات، جرى تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد البيع بأسعار أعلى، لدى مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص.

ضبط شخصين قاما بتخزين أطنان الدقيق

وضبطت الحملة شخصين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 4.050 طن دقيق بلدى، مخصص للمخابز البلدية قاما بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بالإضافة إلى ضبط 6٫250 طن دقيق أبيض، معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات، جرى تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها ب لدى مخبز سياحي.

وضبطت الحملة 2 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات، جرى تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها لدى مخبز سياحى، بالإضافة إلى 2 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات لدى محل بقالة.