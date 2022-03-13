المشدد 3 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة لسائق في مشاجرة بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بمعاقبة إبراهيم إبراهيم حماد «هارب»، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإصابة سائق بعاهة مستديمة في مشاجرة بين المتهم الهارب وأبناء عمومة المجني عليه، وقررت المحكمة إلزام المتهم بالمصروفات الإدارية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجي نصر هلال نصر هلال وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات

أمر إحالة المتهم

وكان المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحال المتهم إبراهيم إبراهيم حماد «هارب» لمحكمة الجنايات لأنه ضرب المجني عليه عمرو رضا سید عبد الباقي عمدًا بأن كال له ضربة بعصا خشبية «شومة» استقرت بذراعه اليمنى فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلـف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسر ملتحم بالثلث السفلي لعظمة الزند اليمنى مثبت بشريحة ومسامير مصحوب بإعاقة في نحو منتصف حركة البطح للساعد الأيمن والتي تقدر بنسبة 10%.

وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حيث أحرز أداة «شومة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تحقيقات إصابة المجني عليه

وتبين من التحقيقات إصابة المجني عليه عمرو رضا سید عبد الباقي 33 سنة سائق على إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمه والمتهم حيث تدخل المجني عليه لفض الاشتباك فقام الأخير بالتعدي عليه بأن وجه إليه ضربة بعصا خشبية «شومة» استقرت بذراعه الأيمن فأحدث إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وعزى قصده من ذلك التعدي هو الضرب.

وقرر النقيب حاتم عصام إبراهيم الغزالي معاون مباحث مركز شرطة طوخ بأن تحرياته السرية دلت على صحة ما شهد به سابقًا.