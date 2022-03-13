«الخارجية العراقية» تستدعى سفير إيران احتجاجا على قصف أربيل

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، سفير إيران لدى العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة على القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل في إقليم كردستان بالعراق اليوم، وما نتج عنه من خسائر مادية وأضرار بمنشآت مدنية ومساكن للمواطنين، فضلا عن بث الخوف بين سكان تلك المناطق.

انتهاك أراضي العراق

وجددت الخارجية العراقية، في بيان لها، إدانتها للانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي العراق.

وأكدت أن مثل تلك المواقف لن تكون سوى عامل خرق لمبادئ حسن الجوار، وتلقي بظلالها على مشهد المنطقة لتزيده تعقيدا.

استهداف مركز إسرائيلي بالعراق

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، استهدافه مركزا استراتيجيا إسرائيليا شمالي العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان، سقوط صواريخ بالستية في محيط أربيل.