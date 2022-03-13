إيران: الهجمات الصاروخية على أربيل استهدفت قواعد إسرائيلية سرية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أنّ الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، استهدفت «قواعد إسرائيلية سرية»، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وكان مسؤولون أكراد أكدوا في وقت سابق من اليوم، سقوط عشرات الصواريخ الباليستية على العاصمة الكردستانية أربيل دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بين المدنيين.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أنّه جرى استهدف أربيل والقنصلية الأمريكية فيها بـ«12 صاروخا باليستيا»، كما تضررت قناة تليفزيونية على مقربة من القنصلية الأمريكية.

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، أنّ الصواريخ أطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق».