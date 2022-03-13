عاجل.. قصف صاروخي على القنصلية الأمريكية في شمال العراق

قالت وسائل إعلام من بينها قناة «روسيا اليوم» إن القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان شمال العراق جرى استهدافها بعدة صواريخ.

وذكرت «روسيا اليوم» أنه سمع دوي انفجارات شديدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، ليتبين لاحقا أنه استهداف للقنصلية الأمريكية.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن عدة صواريخ سقطت على أربيل.

فيما قالت مصادر أخرى إنه جرى استهداف قاعدة أمريكية في أربيل شمال العراق.

وقالت قناة العربية إن القصف الذي استهدف السفارة الأمريكية تم بصواريخ جراد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تسبب كذلك بأضرار مادية لقناة كوردستان 24، من دون معرفة وقوع ضحايا.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل...