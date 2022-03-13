رئيس «صحة الشيوخ»: يجب تحويل المجلس القومي للسكان لهيئة مستقلة

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت ما يقرب من 22 اجتماعا بمعدلات 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصري، ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسؤول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، والتي ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050.

يجب أن يتمتع «القومي للسكان» بقوة القرار

وأضاف الدكتور محمد جزر خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من 22 جهة في الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لأن يكون المجلس القومي للسكان هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء حتى يكون لها قوة القرار والتنفيذ.

حضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.