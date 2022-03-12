«التنسيقية» تهنئ المهندس طارق النبراوي لفوزه نقيبا للمهندسين

هنَّأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، المهندس طارق النبراوي بفوزه بمنصب نقيب المهندسين، عبر انتخابات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، متمنية له دوام النجاح والتوفيق في تلبية مطالب أعضاء النقابة.

انتخابات نقابة المهندسين

وستعلن نقابة المهندسين نتائج الانتخابات، في مؤتمر صحفي غدًا الأحد، وذلك بعد ورود محاضر فرز 25 لجنة عامة على مستوى الجمهورية.

النتائج الأولية لانتخابات نقابة المهندسين

وتشير النتائج الأولية، حسبما أعلنت بعض اللجان إلى تقدم المهندس طارق النبراوي، على المهندس هاني ضاحي النقيب العلم الحالي في انتخابات الجمعية العمومية للمهندسين.