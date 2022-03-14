إغلاق ميناء الغردقة وإيقاف الأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

إيقاف الأنشطة البحرية بميناء الغردقة

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، أن حالة البحر مضطربة جدا، وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

من جانبه، شدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.