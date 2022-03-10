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السياحة تنظم برنامجا لأكثر من 150 شابا بـ«أهل مصر» في الغردقة

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الوطن
05:28 م | الخميس 10 مارس 2022
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً، بمدينة الغردقة، لوفد يتضمن أكثر من 150 شاب وفتاة من المشاركين في البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية «البحر الأحمر وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح وشمال وجنوب سيناء»، خلال استضافة محافظة البحر الأحمر لهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة أن هؤلاء الشباب والفتيات زاروا خلال البرنامج السياحي متحف الغردقة ومتحف الرمال ومركز عروض الدولفين، وقد رافقهم خلال الزيارة مكتب الهيئة بمدينة الغردقة.

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