أغلى يخت في العالم يصل الغردقة من ميناء الإسكندرية «صور»

يرسو اليخت سوبر YACHT A في ميناء الغردقة البحري وهو واحد من أغلى وأفخم اليخوت السياحية العالمية وذلك وصولا من ميناء الإسكندرية اليوم الجمعة، ويعتبر ثالث أغلى يخت في العالم لـ الملياردير الروسي ألكسندر ميلنيشنكو، وقدر ثمنه بـ600 مليون دولار.

معلومات عن ثالث أغلى يخت في العالم

يبلغ طول اليخت الذي خرج من ميناء الإسكندرية إلى الغردقة، 140 مترًا، ومزود بشبكة اتصالات بالقمر الصناعي، 3 حمامات سباحة ويشبه في تصميمه السفن الحربية، وهو يخت بالغ الرفاهية مزود ب 3 حمامات سباحة، أحدها من الزجاج يقع أسفل الديسكو، ويضم غرفة عدد من نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربع حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية، في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي،

يضم مهبطًا لطائرات الهليكوبتر، ويستوعب مبيت يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 شخصًا من أفراد الطاقم.

اليخت يملكه رجل الأعمال والملياردير الروسي ألكسندر ميلينشينكو

يملكه رجل الأعمال والملياردير الروسي الكسندر ميلينشينكو وهو يحتل المرتبة السابعة بين المليارديرات الروس والمرتبة 96 علي العالم، و تبلغ ثروة الملياردير الروسي حوالي 9 مليارات جنيه إسترليني.

أطلق اسم A على يخته الجديد ليضمن أنه سيكون الأول في قائمة التسجيل، ويعد من أكبر اليخوت الفاخر في العالم، ويتكون من ثمانية طوابق وفيه غرفة مراقبة تحت الماء ويعمل بالكهرباء والمازوت.