«خالد فودة»: الفصول الذكية مراكز ثقافية في الوديان والتجمعات البدوية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ الفصول الذكية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم كمنحة لأبناء جنوب سيناء تعتبر طفرة في مجال التعليم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى إلي نشر التعليم في ربوع سيناء، موضحًا أنّ التعليم أساس نهضة المجتمعات.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، خلال جولته التفقدية بمدينة رأس سدر، إنّ انتشار التعليم في الوديان والتجمعات البدوية يحمي أبناء سيناء من الفكر المتطرف.

سبورة ذكية وتكييف هواء

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الفصول الذكية تطبق أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال التعليم الرقمي الذي تسعي إليه الدولة، وتقدم خدمة تعليمية متميزة تواكب التطور في مناهج التعليم.

وتابع أن الفصول الذكية مزودة بسبورة ذكية لعرض المادة العلمية وهي تفاعلية وتعمل باللمس، موضحًا أن القصور مزودة بإنارة ومراوح وتكييف يكفي الفصل بالكامل، وتقدم خدمة تعليمية متميزة وتعمل جذب الفتيات للتعليم، وقدم الشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على منحه 7 فصول ذكية للمحافظة وجرى توزيعها علي الوديان والتجمعات البدوية.

الفصول الذكية مراكز ثقافية

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الفصول الذكية عددها 7 فصول جرى توزيعها علي الوديان والتجمعات البدوية في المحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات لمنعهم من التسرب واستكمال مراحلهم التعليمية.

وأضاف أن الفصل الذكي مساحته 70 متر تقريبا ويتسع لنحو 50 طالبا ومزود بتكييف ومراوح وسبورة ذكية ومقاعد متميزة بحيث تكون عاملا لجذب للطلاب.

ولفت إلى أن الفصل الذكي سيكون مركزا ثقافيا بالوديان والتجمعات البدوية حيث تم توقيع برتوكول مع وزارة الثقافة لإقامة فعاليات ثقافية وعرض أفلام وطنية لتنمية الحس الوطني لدي المواطن.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء افتتح اليوم الإثنين، الفصل الذكي، بمدرسة سالم سليمان حامد بمدينة رأس سدر بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء ايمن الشريف السكرتير العام، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.