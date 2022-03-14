ضبط أسماك مملحة وبراميل مخلل وأجبان مجهولة المصدر في حملة بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين بكفر الشيخ، أنه جرى تنظيم عدة حملات تموينية اليوم، على محلات الفسيخ والأسماك المملحة ومخازن المخللات، وذلك قبل قدوم شهر رمضان، علاوة كذلك تكثيف الحملات على بيع محلات الطيور والدواجن الحية، وذلك بالتنسيق مع لجان من مديرية الطب البيطري بالإقليم.

ضبط أسماك مملحة

وأضاف «حبيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم ضبط 62 كيلو أسماك مملحة مجهولة المصدر، بعدد من المحلات والأسواق، وضبط عدد 3 براميل من المخللات غير آمنة ومخزنة بطريقة عشوائية، وضبط 27 مخالفة تموينية، ما بين نقص في وزن رغيف الخبز والاستيلاء علي 3 أجولة من الدقيق المدعم، وأخرى عدم استخدام التعليمات المتبعة للنظافة العامة لمخابز العيش بعدد من مدن وقرى المحافظة.

حملات على محلات الأجبان

وأوضح أيضاً أن اليوم شهد تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع الأجبان بجميع أنواعها، سوء الفلاحي أو المستوردة، مع انتشار عدد من الحملات التموينية في الأسواق المحلية على نطاق الإقليم، دون التهاون حال ثبوت أي مخالفات غذائية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وردع أي شخص يحاول التلاعب في السلع الغذائية، أو بيع الأسماك مجهولة المصدر، أو الأجبان غير الصالحة للاستخدام الأدمي.