ضبط 30 طن دقيق و136 قضية تموينية.. حملة لمواجهة الاحتكار بأسواق مطروح

أعلن حسن الشيباني مدير مديرية التموين والتجارة الخارجية بمطروح اليوم الأحد، عن ضبط 3 مخازن تورط أصحابها في احتكار مواد غذائية بمطروح وبداخلها 30 طن دقيق، وذلك في حملة تموينية ضمن جهود محافظة مطروح في المتابعة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات والوقوف على سلامة وتوافر المعروض من السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

تكثيف الحملات التموينية في مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية تكثيف جهود مديرية التموين في مواجهة غلاء الأسعار ومنع أي تجاوزات والتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المتجاوزين والمخالفين بجميع الأسواق على مستوى المحافظة في جميع المراكز والمدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.

تحرير 136 قضية تموينية بمطروح

وقال حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح، إننا ننفذ الحملات التموينية بشكل يومي بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، وأسفرت حملاتنا على مدار 4 أيام عن ضبط وتحرير 136 قضية تموينية، كما جرى ضبط عدد 3 مخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق بغرض الاحتكار وخلق سوق سوداء بكميات 30 طنا.

تجهيز معارض أهلًا رمضان في مطروح

وأضاف «الشيباني» لـ«الوطن»، أنَّه يجرى الإسراع في تجهيز معارض أهلا رمضان للافتتاح منتصف مارس الجاري، مع تجهيز عدد من المعارض الخاصة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن الأسواق خلال شهر مضان الكريم، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بمطروح، وتجهيز قوافل للسلع المخفضة لتجوب القرى والنجوع خارج مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى تنسيق المعرض اللوجيستي لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.