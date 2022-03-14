ضبط كميات من السلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

استمرارا لحملات مباحث التموين بوزارة الداخلية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على المحال المخالفة، نظمت شرطة تموين القليوبية حملة على منافذ تجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة استعدادا لشهر رمضان، في محاولة للتصدي لأي محاولات لحجب السلع الغذائية أو إخفائها أو الإستيلاء على السلع المدعمة.

ضبط 339 طن سكر ومكرونة وأرز وزيت

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن بدون ترخيص به 339 طن سكر حر ومكرونة وأرز أبيض وزيت طعام معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر، جرى تخزينها وحجبها عن التداول في الأسواق.

كذلك أسفرت الحملة عن ضبط مخزن آخر بدون ترخيص، يحتوي على 22 طن سكر حر ومكرونة وأرز أبيض، كذلك 62 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر جرى تخزينها بغرض حجبها عن الأسواق.

لحوم فاسدة ومجهولة

وضبطت الحملة أيضًا 3.4 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرا لوجود تغير في لونها وملمسها وبها حروق تجميد، تمهيداً لطرحها في الأسواق، وجرى تحرير محاضر بهذه المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن مديرية التموين شهدت خلال الفترة الماضية، شن 150 حملة تموينية في أسواق جميع المراكز والمدن، للتأكد من وجود السلع الغذائية الأساسية في المجمعات الإستهلاكية، وعددها 89 فرعا على مستوى المحافظة، وكانت هناك حملات أيضا على 2700 مخبز بلدي للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات والوزن وهو 90 جراما لكل رغيف.