نيفين رجب تحضر لأغنية «سينجل» بعد سنة من «آخر كل يوم»

تحضر المطربة نيفين فرج شقيقة الفنانة غادة رجب لمجموعة من المشاريع الفنية المقبلة عبر جلسات فنية مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين وذلك لاختيار أغنية «سينجل» جديدة، ومن المنتظر أن يجرى طرحها على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة.

كما تعاقدت «نيفين» على إحياء مجموعة من الحفلات في مصر وأيضا في بعض الدول العربية، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن اقتربت أغنيتها «آخر كل يوم» والتي طرحتها في عام 2020 الماضي من تجاوز حاجز الـ600 مليون مشاهدة.

نيفين رجب تشارك في مهرجان الموسيقي العربية

المطربة نيفين رجب شاركت في فعاليات افتتاح الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي نظمته دار الأوبرا المصرية، برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، وذلك بمكتبة الإسكندرية مع النجم عاصى الحلاني، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور وعشاق الموسيقى العربية.

كما حققت أغنيتها الأخيرة «كل آخر يوم» رواجا، وهي التي طرحتها مع شركة «مزيكا»، على جميع المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهى من كلمات حسين محرم وألحان مدين وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

من هي نيفين رجب؟

نشأت الفنانة «نيفين» في أسرة فنية فأختها الكبرى الفنانة المعروفة غادة رجب، ووالدتهما خريجة كلية التربية الموسيقية، ومدرسة لآلة البيانو، ووالدها هو الدكتور رضا رجب عازف الكمان المعروف، وكانت تذهب برفقة والدها إلى منزل الموسيقار حلمي بكر، والموسيقار عمار الشريعي، وميشيل المصري، والفنانة صباح والفنانة سميرة سعيد.