5 أغاني تحتل قائمة الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».. أبرزها «البخت» لويجز

قام عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية بطرح أغاني جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، واحتل 5 منهم قائمة الأكثر مشاهدة عبر «اليوتيوب»، كما حصدت مشاهدات عديدة بعد طرحها بوقت قليل.

- أغنية البخت لويجز

ويأتي على رأس هذه القائمة أغنية «البخت» التي طرحها مغني الراب «ويجز» قبل 12 يومًا، ومنذ أن قام بطرحها حققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير، كما حصدت حتى الآن 18 مليون مشاهدة، وارتبطت أغنية ويجز الجديدة بشائعة ارتباطه بهدى المفتي التي أثارها الجمهور الأيام الماضية، مما أضاف نجاحا إلى نجاحها، حيث توقع الجمهور أنه يقصدها بكلمات الأغنية.

كما احتل أحمد سعد تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم الأغاني الأكثر مشاهدة بأغنيتين، الأولى وهي أغنية «عليكي عيون» التي طرحها تزامنا مع احتفالات عيد الحب السابقة، واستطاعت الأغنية في أيام قليلة أن تحقق مشاهدات عالية، إذ حصدت خلال الأسبوعين الماضيين 17 مليون و700 ألف مشاهدة، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتأتي الأغنية الثانية بعنوان «بنادي عليك» والتي قام بطرحها قبل أسبوع فقط على طريقة «الفيديو كليب»، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي فهد، وتخطى الفيديو كليب مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

- مهرجان «يا أصفر» لمسلم وعبد الباسط حمودة

ومن بين الأغاني التي حققت نجاحا الفترة الماضية، مهرجان «يا أصفر» الذي شهد تعاونا فنيا بين الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، ومطرب المهرجانات مسلم، وذلك على الرغم من الأزمة التي أثيرت بين الثنائي وبين حودة بندق، بعد أن قام بطرح الأغنية بمفرده بعد الاتفاق أنها تكون «تروغنائي» بينهم، وحصدت الأغنية 6 ونصف ملايين مشاهدة خلال 13 يوما من طرحها.

- تراك «بربري» لمروان بابلو

كما حقق تراك «بربري» لمروان بابلو نجاحا كبيرا منذ طرحه، لأنه يشهد عودة بابلو بعد غيابه عام كامل عن طرح أعمال جديدة، واقتربت الأغنية من تحقيق 4 ملايين مشاهدة خلال 8 أيام من طرحه.