جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30: ماجدة الرومي «مسك الختام»

تنطلق الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد الموافق 1 نوفمبر، وتستمر لمدة 15 يومًا، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة، وتشمل «النافورة، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، وأوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

ويضم المهرجان 33 حفلا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، وأعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية عبر «فيس بوك»، برنامج المهرجان على النحو التالي:

جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنوعت حفلات المهرجان بعدد من الفرق المشاركة هذا العام، على النحو التالي:

الاثنين 1 نوفمبر

مسرح النافورة: حفل الافتتاح، يشهد مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومختارات من مؤلفات الموسيقار جمال سلامة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانين أحمد إبراهيم، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وصولو كمان الدكتور حسن شرارة، بقيادة ناير ناجي.

مكتبة الإسكندرية: الفنانة نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب، والفنان عاصي الحلاني، بقيادة أحمد عامر.

الثلاثاء 2 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنان زياد برجي، والديفا سميرة سعيد، بقيادة محمد عرام.

الأربعاء 3 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة مي فاروق، والفنان عبادي الجوهر، بقيادة سليم سحاب.

الخميس 4 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة نهى حافظ والفنان إبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وصوليست بيانو الفنان عمرو سليم، والفنان مدحت صالح بقيادة أحمد عامر.

معهد الموسيقى العربية: فرقة الموسيقى العربية للتراث، والفنان أحمد إبراهيم، بقيادة فاروق البابلي.

مكتبة الإسكندرية: فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربية، والفنانة عفاف راضي، بقيادة عبدالحميد عبدالغفار.

دار أوبرا دمهنور: فرقة الإنشاد الديني، والفنان أحمد سعد، بقيادة عمر فرحات.

الجمعة 5 نوفمبر

مسرح النافورة: صوليست قانون الفنان فرات قدوري، والفنان عاصي الحلاني بقيادة أحمد عامر.

مسرح الجمهورية: فرقة الإنشاد الديني والفنان أحمد سعد، بقيادة عمر فرحات.

مكتبة الإسكندرية: الفنان حمام إبراهيم والفنانة رحاب مطاوع والفنان مروان خوري، بقيادة مصطفى حلمي.

السبت 6 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة «فرح الموجي، وأحمد عصام، وياسر سليمان، وإيهاب عبدالحميد، ووائل جسار»، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة عادل عايش.

معهد الموسيقى العربية: فرقة سداسي شرارة، وفرقة سلطنة عمان.

الأحد 7 نوفمبر

مسرح النافورة: الاحتفال بمئوية الفنان الكبير وديع الصافي، والفنانة أميرة أحمد، والفنان طوني وديع الصافي، والفنان معين شريف، بقيادة سليم سحاب، والفنانة آيات فاروق والفنان محمد محسن، بقيادة أحمد عامر.

معهد الموسيقى العربية: وهابيات، الفنان يحيي عبدالحليم، والفنانة ريم كمال، والفنان محمد الحلو، بقيادة فاروق البابلي.

مكتبة الإسكندرية: صوليست قانون الفنان فرات قدوري، وفرقة ضفاف دجلة وصوليست بيانو عمرو سليم، والفنان مدحت صالح.

الاثنين 8 نوفمبر

مسرح النافورة: صوليست قانون الفنان ماجد سرور، والفنانة فايا يونان، والفنان مروان خوري، بقيادة مصطفى حلمي.

دار أوبرا دمنهور: فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، والفنان محمود عبدالحميد، والفنان عصام محمود، والفنانة «ريم حمدي، وسمية وجدي، وعبير أمين»، والفنان تامر عبدالنبي، بقيادة صلاح غباشي.

الثلاثاء 9 نوفمبر

مسرح النافورة: الموسيقار عمر خيرت.

الأربعاء 10 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة حنان عصام، والفنان أحمد عفت، والفنانة وعد البحري، والفنان علي الحجار، وقيادة حازم القصبجي.

الخميس 11 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة كنزي، والفنان محمد حسن، والفنانة كارمن سليمان، والفنان هاني شاكر، وقيادة محمد الموجي.

مسرح الجمهورية: الفنان «إبراهيم فاروق، وأحمد محسن، وعلي المديدي، وأيوب التجاني»، والفنانة نادية مصطفى، وقيادة علاء عبدالسلام.

مكتبة الإسكندرية: الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنان صابر الرباعي، وقيادة هاني فرحات.

دار أوبرا دمنهور: وهابيات، والفنان محمد الخولي، والفنانة أجفان، والفنان محمد الحلو، وقيادة إيهاب عبدالحميد.

الجمعة 12 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنان محمد رشاد، والفنانة صابرين النجيلي، وصوليست كمان الفنان ليث صديق، والفنان محمد عساف، والفنانة جنات، وقيادة محمد الموجي.

معهد الموسيقى العربية: كلثوميات، والفنانة «مروة حمدي، وحسناء»، وقيادة صلاح غباشي.

مكتبة الإسكندرية: الفنانة مي حسن، والفنان «سعد رمضان، وعلي الحجار»، وقيادة حازم القصبجي.

دار أوبرا دمنهور: الفنان أحمد سعيد، والفنانة حنان الخولي، والفنان مصطفى النجدي، والفنان أشرف وليد، والفنانة نادية مصطفى، وقيادة علاء عبدالسلام.

السبت 13 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنان صابر الرباعي، وقيادة هاني فرحات.

الأحد 14 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة أصالة وقيادة مصطفى حلمي.

مسرح الجمهورية: ساعة لقلبك «مونولوجات واسكتشات»، بقيادة صلاح غباشي.

دار أوبرا دمنهور: الفرقة القومية العربية للموسيقى، والفنان إسماعيل صادق، والفنان سعيد عثمان، والفنان محمد طارق، والفنانة أميرة أبوزيد، والفنان سامح منير، والفنانة إيناس عزالدين، وقيادة حازم القصبجي.

الإثنين 15 نوفمبر

مسرح النافورة: حفل الختام، والفنانة ماجدة الرومي، بقيادة نادر عباسي.