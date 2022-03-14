الغرفة التجارية تتوقع انتعاش الكوافيرات في عيد الأم: احذروا بروتين الشعر

ارتفعت أسعار مستحضرات التجميل، خلال الفترة الحالية، بنحو 20%، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأم 2022، وقال أصحاب الكوافيرات، إن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد المستحضرات، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وتراجع المعروض.

وساهمت قرارات حكومية عدة بينها فرض تعريفة جمركية بنسبة 45%، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%، في زيادة تكلفة استيراد جميع المستحضرات المحلية والمستوردة، خصوصًا أنّ 90% من المواد المستخدمة في المنتج المحلي مستوردة.

أسباب ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل

وقال أصحاب صالونات التجميل، إنّ العديد من المكونات المستوردة تأتي في صورة مواد أولية لمستحضرات التجميل وهو ما رفع التكلفة، وبحسب محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير في الغرفة التجارية، فإن سبب ارتفاع التكلفة بالرغم من استقرار الدولار في السوق المحلية، يرجع إلى ارتفاع سعر الشحن، وزيادة أسعار المنتجات نفسها في الدول المصنعة، ما أدى لزيادة سعر هذه المستحضرات بنسب تتراوح ما بين 10 و20%.

وأضاف أن بعض أصحاب المحلات، تحايلوا على ارتفاع أسعار أدوات التجميل، خلال الفترة الماضية، بالتنازل عن نسبة كبيرة من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات.

وأشار «الدجوي»، إلى أن أسعار الخدمات التي يقدمها الصالون كالاستشوار والباديكير والمانيكير وغيرها من الصبغات، لن ترتفع أسعارها خلال تلك الفترة لجذب المزيد من الزبائن استعداد لـ عيد الأم خاصة أنه خلال شهر رمضان المقبل يتوقف عدد كبير من الصالونات والكوافيرات عن العمل.

ارتفاع الإقبال على الكوافيرات في عيد الأم

وأوضح، لـ«الوطن»، أن أي خدمة يقدمها الصالون لابد أن تعتمد على مستحضرات التجميل التى ارتفعت بنسبة 20%، مؤكدا أن الإقبال على صالونات التجميل يزيد خلال عيد الأم، ولكن موسمي عيد الفطر والصيف هما الأكثر إقبالا على الكوافيرات لزيادة حفلات الخطوبة والزواج.

وحذر «الدجوي»، المواطنين من استخدام منتجات «بير السلم»، حيث تحتوي على مواد مسرطنة كالرصاص والزرنيخ، وهي مواد ضارة بالصحة العامة.

وأضاف أن أغلب هذه المواد توجد في بروتين الشعر وأقلام الكحل وعدد كبير من الكريمات.