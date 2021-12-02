شعبة الكوافير: الشباب الأكثر إقبالا على شراء الباروكة مقارنة بالفتيات

كشفت شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، أن الشباب المصري وخاصة المقبل على الزواج الأكثر استخدامًا للشعر المستعار «الشبكة الفرنسية»، بالمقارنة بالفتيات بنسبة 20%، لتعويض ضعف الشعر وقلة كثقاته، وللتباهي بالشعر ولإعطائهم روح الشباب والظهور بشكل جيد.

أسباب لجوء الشباب إلى الباروكة

وقال محمود الدجوي رئيس شعبة أصحاب الكوافير بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لجوء الشباب المقبلين على الزواج إلى الشعر المستعار، أصبحت ظاهرة بعدما ارتفع بشكل كبير نسبة الصلع بين الشباب، حيث يستخدمها الشباب كحيلة لاختيار شريكة حياتهم، مشيرًا إلى أن الباروكة أصحبت ضرورية لعدد كبير من الشباب والممثلين.

وأوضح رئيس شعبة أصحاب الكوافير بغرفة القاهرة، أن الفتيات يقبلن على الباروكة الصناعية أو الطبيعية أو الخصلات من أجل التباهي.

انتعاشه في المبيعات بسبب فصل الشتاء

وتابع رئيس الشعبة، أن هناك انتعاشه كبيرة في مبيعات الباروكة والشعر المستعار والخصلات بشكل كبير في فصل الشتاء، بسبب التقلبات الجوية وللحفاظ على الشعر الطبيعي، كما أنها موفرة لهم لعدم ذهابهم إلى الكوافير.

وحذر الدجوي، الفتيات من عمليات الغش التي تحدث في الأسواق من بيع الشعر المستعار على أنه طبيعي للاستفادة من هامش الربح، موضحًا أنه كشف الشعر المستعار من الحقيقي عن طريق تسخين مكواة الشعر وتمريرها عليه، فإذا انكمش الشعر فهذا دليل واضح على أنه صناعي، أما الطبيعي فلا يتأثر نهائيًا بالمكواة.

استيراد الشعر الطبيعي بمصر له ضوابط

وأكد الدجوي، أن الشعر الطبيعي يجب أن يكون معه شهادة صحية من بلد المنشأ تؤكد خلوة من كورونا والأمراض الوبائية والأمراض المعدية، لذلك يلزم الإفراج عنه وجود شهادة صحية ويذكر بها خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد تقديم الشهادة الصحية للحجر الصحي، مؤكدًا أن أغلب الشعر المهرب يفتقد الشهادة الصحية.

وأضاف الدجوي، أن مصر هي الدولة الأولى في استيراد الشعر الطبيعي والمستعار عربياً، وأنها تستورد سنوياً بأكثر من 150مليون جنيه، متابعًا أن الهند والصين والبرازيل وإيطاليا الدول الأكثر مبيعاً للشعر الطبيعي والمستعار، إلا أن الشعر الهندي يعتبر الأكثر رواجاً ومبيعاً في الأسواق المصرية، لقدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وسماكته وقابليته للصبغة ومكواة الشعر.

وأشار الدجوي، إلى أن أفضل أنواع الشعر المستعار الطبيعي «الشعر البرازيلي، والشعر الماليزي، والهندي والبيروي والأوروبي»، وأهم الماركات «ديهروين، وهالو وكليكس، وسينديلا».