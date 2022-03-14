إحالة سائقين للمفتي.. قتلا خطيب ابنة عمة الأول لمنع زواجهما بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق سائقين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، وذلك لقيامهما باستدراج خطيب ابنة عمة أحدهم، وقتلة ودفنه في منطقة صحراوية بمحافظة الجيزة.

وحددت المحكمة جلسة 15 من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم على المتهمة الثالثة، خطيبة المجني عليه، حيث تبين أن المتهمين قاما بارتكاب جريمتهما بمساعدة العروسة، لوجود علاقة عاطفية بين المتهم وابنة عمته.

سائق يقتل عامل باليومية بمساعدة صديقه

ترجع أحداث الواقعة عندما شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، جريمة بشعة حيث أقدم سائق على قتل عامل باليومية، بالاشتراك مع صديق له، لمنع المجني عليه من إتمام زواجه من ابنة عمته، التي تربطه بها علاقة عاطفية.

وقدمت عائلة المجني عليه، ويُدعى «أحمد ع. ع.»، 25 سنة، مقيم بعزبة «يونس حميدة »، دائرة مركز الدلنجات، بلاغاً باختفائه عقب سفره للعمل بالقاهرة وانقطاع الاتصال به والاشتباه في اختفائه جنائياً، وبينت التحريات وجود شبهه جنائية وراء واقعة الاختفاء.

المتهم قتل المجني عليه لمنع زواجه من ابنة عمته

تم فحص خط سير وعلاقات المجني عليه، وتبين أن تقدم لخطبة فتاة منذ عدة شهور، وأنه تم تحديد موعد الزفاف خلال شهر أغسطس، وكشفت التحريات قيام ابن عمة خطيبة الشاب المتغيب، يُدعى «محمود أ. ش.»، سائق، وراء ارتكاب الجريمة، ودلت التحريات على أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه بالاشتراك مع شخص آخر، للحيلولة دون إتمام زواج المجنى عليه وخطيبته ابنة عمة المتهم.

أقر المتهم باستدراج المجني عليه، بحجة توصيله بسيارة صديقه إلى مقر عمله في القاهرة، وأنه وضع له مخدر في العصير، ثم قام بذبحه بالاشتراك مع صديقه، ودفناه أسفل أحد الكباري بدائرة مركز الشيخ زايد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة وصديق السائق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني إلى مفتي الجمهورية.