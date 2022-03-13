عاجل.. واشنطن: سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي 

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان، إن واشنطن سترد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وقتل صحفي أمريكي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار اليوم في ضاحية إربين، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

فرانس برس: مراسلونا في إربين شاهدوا جثة الضحية

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، قال الجراح الذي تطوع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف، إن أحد الأمريكيين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه، موضحا: «تعرضت السيارة لإطلاق نار وكان في داخلها صحفيين اثنين وشخص أوكراني».

أوكرانيا تحمل روسيا مسؤولية إطلاق النار على الصحفيين

وأوضحت «فرانس برس»، أن مراسليها في إربين شاهدوا جثة الضحية، كما أصيب أوكراني كان في السيارة ذاتها مع الأمريكيين بجروح.

فيما سارع مسؤولون أوكرانيون إلى تحميل القوات الروسية مسؤولية إطلاق النار، لكن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد.