المؤبد لعامل قتل أخيه و15 سنة سجن لآخر تخلص من شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، غيابيًا بالمؤبد على متهم بقتل شقيقه بوابل من الرصاص، بسبب خلافات مالية بينهما، كما حكمت بالسجن 15 سنة على عامل قتل شقيقته وجنينها.

عامل يقتل شقيقه بوابل من الرصاص

ترجع أحداث القضية الأولى، إلى فبراير من العام الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عامل يدعى، «فواز.ع»، وبه عدة طلقات نارية، وبتكثيف التحريات تبين أن شقيقه «عبدالعاطي.ع»، عامل، وراء مقتله بوابل من الرصاص، بسبب خلافات مالية ومشاجرة على خلفية اشتعال النيران في منزلهما.

وتم مباشرة التحقيقات وإرسال التقارير الطبية وتحريات مباحث، وإحالة القضية إلى الجنايات التي قررت بالسجن المؤبد على المتهم.

عامل يقتل شقيقته لقيامها بسبّ والدها

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات قنا، الدائرة الأولى، بالسجن 15 سنة على متهم؛ لقيامه بقتل شقيقته وجنيها بسبب «شتم» والدها.

تعود الواقعة، عندما ورد بلاغ لمركز شرطة قنا، في مارس 2021، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مركز قنا، وتبين أن شقيقها يدعى «عبيد.ع»، وراء ارتكاب الجريمة.

وبحسب التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين ربة المنزل ووالدها وقامت بـ«شتمه»، وبعدما أتى شقيقها وأخبروه بما حدث، تسلل إلى غرفة شقيقته ليلا وقام بخنقها وتوفيت في الحال، وكانت حاملا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتقديمه لجهات التحقيق، التي قررت إحالة القضية إلى جنايات قنا، وأصدرت قررًا بسجنه 15 سنة مع الشغل.