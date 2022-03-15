الإفتاء توضح حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ «ليلة البراءة»

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمية حول حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ «ليلة البراءة» وقد أجابت أمانة الفتوى على السؤال وهو ما نستعرضه فيما يلي لاسيما مع اقتراب حلول هذه الليلة.

ليلة النصف من شعبان

وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها على سؤال «ما حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ «ليلة البراءة» إن: تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة البراءة" أو "الغفران" أو "القدر" لا مانع منها شرعًا؛ فالمعنى المراد من ذلك أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويغفر فيها الذنب، وهو معنى صحيحٌ شرعًا، وموافقٌ لما ورد في السنة.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

ليلة البراءة والقدر

كما استشهدت دار الإفتاء المصرية بحديث مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

موعد ليلة النصف من شعبان

وفي وقت سابق أكّدت دار الإفتاء أن موعد ليلة النصف من شعبان 2022 ستكون ليلة الجمعة المقبلة، وتبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان 1443 هجرية الموافق 17 مارس 2022، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 15 شعبان 1443 هجرية الموافق 18-3-2022.