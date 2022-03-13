يبحث الكثيرون عن موعد صيام النصف من شعبان 2022 في مصر لاغتنام نهار يوم النصف من شعبان والقيام بأفضل الأعمال الصالحة فيها، لما لها من فضل كبير ونفحات عظيمة، خاصة أن الصيام من أفضل العبادات على الإطلاق وبالأخص في شهر شعبان.

موعد صيام النصف من شعبان 2022 في مصر

وأعلنت دار الإفتاء موعد صيام النصف من شعبان 2022 في مصر، مؤكدة أن ليلة النصف من شعبان ستوافق ليلة الجمعة المقبل، وستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17-3-2022 ميلادية، حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18-3-2022 ميلادية، مؤكدة أنه يجوزُ شرعًا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة، كيوم النصف من شعبان.

أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

وذكرت دار الإفتاء بعد أن حددت موعد صيام النصف من شعبان 2022 في مصر، أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها في ليلة النصف من شعبان، مشيرة إلى أن ليلة النصف من شعبان لها مكانة في قلوبنا لما فيها من نفحات وخيرات ربانية، قد بيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من حديث شريف، وينبغي أن أقوم بها لإحياء ليلة النصف من شعبان؟».

فضل ليلة النصف من شعبان

وأكدت الإفتاء أنها ليلة النصف من شعبان مباركة ينبغي علينا اغتنام بركتها وفضائلها، حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم بفضله وكرمه وجوده المسترحمين، لذلك يجوز الصيام فيها.

وذكرت دار الافتاء المصرية أن إحياء ليلة النصف من شعبان، أمر مشروع، وليس بدعة ولا كراهة مؤكدة أنه يستحب صيام نهارها.

وأوضحت أن ليلة النصف من شعبان، ورد في ذكر فضلها مجموعة كبيرة من الأحاديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله.

قيام ليلة النصف من شعبان

واستشهدت دار الإفتاء، بعد أن حددت موعد صيام النصف من شعبان 2022 في مصر، بما جاء في قيامها أنه ليس ببدعة، بما نقله عنه حرب الكرماني في مسائله، والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم.