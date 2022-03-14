حمادة هلال يروج لمسلسل «المداح 2» بصورة ورسالة

نشر الفنان حمادة هلال عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعه بهبة مجدي، من كواليس المداح 2، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2022.

وعلق هلال، على الصورة: «الحمد لله تاني تجربة مع المخرج أحمد سمير فرج والنجمة هبة مجدي، إن شاء الله مسلسل المداح الجزء الثاني أسطورة الوادي ينال إعجابكم انتظرونا في رمضان.. مدد يا رب».

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح الجزء الأول

وعرض الجزء الأول من مسلسل المداح في الموسم الرمضاني 2021، وحقق نجاحا كبيرا، لذلك قرر حمادة هلال تصوير الجزء الثاني من المسلسل.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال ونسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال وهبهة مجدي

وشارك الثنائي حمادة هلال وهبة مجدي في مسلسل ولي العهد، الذي يعد أول بطولة لحمادة هلال في الدراما، وشاركه البطولة لوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي، وإدوار، ومي سليم، ويوسف فوزي، وانتصار، وهبة مجدي، ومي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، ومحمد عبد الحافظ، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

وامتاز المسلسل بالطابع الدرامي الكوميدي، وحقق نجاحا كبيرا، وتوالت بعدها بطولات حمادة هلال في الدراما خاصة بشهر رمضان المبارك.