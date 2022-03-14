سامح شكري يبحث مع وزير الصناعة الماليزي التعاون في التجارة والاستثمار

استقبل وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار زيارته الجارية إلى ماليزيا، ضمن الجولة الآسيوية؛ وذلك للتباحُث بشأن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصِّلة بدفع العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أرحب.

مأدبة عشاء لوزير الخارجية في ماليزيا

وأقام الوزير الماليزي، على شرف الوزير شكري، مأدبة عشاء عمل ضمّت كلا من وزيريّ المالية والاقتصاد الماليزييّن، ولفيف من المسؤولين الحكوميين وكبار قادة وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة بتروناس الماليزية، وذلك في إطار الاهتمام بالتواصُل البنّاء بين البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدينّ والشعبيّن الصديقيّن.