أسعار زيت النخيل تتجه للتراجع عالميا بسبب وفرة الإنتاج في ماليزيا

تعد ماليزيا ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل «الأولين»، في العالم بعد إندونيسيا، حيث بلغ إنتاج ماليزيا من الزيت 1.25 مليون طن متري في يناير الماضي، وفقا لهيئة صناعة زيت النخيل الماليزية الرسمية، وسط توقعات بأن تفضي الزيادة في الصادرات إلى وفرة في المعروض، وبالتالي تراجع الأسعار عالميًا، بحسب مذكرة بحثية لـ«S&P Global Platts».

الإنتاج أقل من التقديرات المتوقعة

وجاء إنتاج ماليزيا من الزيت خلال شهر يناير، أقل من تقديرات مسح «S&P Global Platts»، البالغة 1.28 مليون طن متري، فيما جاءت صادرات ماليزيا من الزيت خلال يناير، أعلى من المتوقع عند 1.16 مليون طن متري، وفقاً للبيانات المؤقتة التي قدرت الصادرات بنحو 1.08 مليون طن متري.

انخفاض مخزونات زيت النخيل الماليزية

وقالت هيئة صناعة زيت النخيل الماليزية الرسمية، ومجلس زيت النخيل الماليزي ، في بيان صحفي اليوم، إنّ الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى جانب تراجع الإنتاج، دفعت مخزونات زيت النخيل الماليزية للانخفاض بنهاية يناير.

وانخفضت مخزونات زيت النخيل إلى 1.55 مليون طن متريبنهاية يناير، بانخفاض 3.9٪ عن مستوى مخزون نهاية ديسمبر البالغ 1.62 مليون طن متري وأقل بشكل هامشي عن 1.58 مليون طن متري المتوقعة في Global Platts».».

وأشارت، مؤسسة أبحاثTransGraph Consulting ، إلى أنّ الصادرات الأعلى وأرقام الواردات المنخفضة التي قدمتها هيئة صناعة زيت النخيل الماليزية، قد تعكس تأثير تغيير سياسة إندونيسيا في الأيام الخمسة إلى الأيام العشرة الأخيرة من شهر يناير.

وأعلنت إندونيسيا، تفويضًا لمنتجي زيت النخيل بتخصيص 20٪ من شحناتهم للمستهلكين المحليين، حيث تحاول أكبر منتج ومصدر للزيت النباتي في العالم كبح جماح أسعار زيت الطعام المحلي، وفقاً لوزارة التجارة الإندونيسية.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إنه اعتبارًا من 15 فبراير، يجب أن تخضع جميع منتجات النخيل لأوامر السوق المحلية (DMO) قبل أن يتمكن الموردون من الحصول على تصاريح للتصدير.