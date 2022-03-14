سامح شكري يسلم رئيس وزراء ماليزيا رسالة من السيسي حول التعاون المشترك

سلم وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن، وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

واستقبل يعقوب اليوم 14 مارس الجاري سامح شكري، في مستهل زيارته الحالية إلى ماليزيا، في أُولى محطات الجولة الآسيوية.

تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء شكري ويعقوب، تناول العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، والعمل نحو تطويرها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لما يربط البلدين من علاقات تاريخية، فضلاً عما شهدته العلاقات من خطوات إيجابية.

وأشار إلى أن شكري ويعقوب تناولا تطوير العلاقات خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجاليّ التجارة والاستثمار.,

زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا في 2021

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا في عام 2021 زاد ليصل إلى ما يقرب مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت أكثر من 80% مقارنة بعام 2020.