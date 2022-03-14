عائشة الشاطر للنيابة: شاركت في اعتصام رابعة.. وكنت من مؤيدي يناير

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، بتهمة تمويل الإرهاب، لجلسة 15 مايو المقبل.

وتنشر «الوطن»، نص التحقيقات في القضية المتهمة فيها عائشة الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، التي تواجه فيها تهمة تمويل جماعة إرهابية.

وشرعت النيابة العامة في سؤالها بشأن الاتهامات الموجهة لها في القضية، وجاءت الأسئلة كالتالي:

ما هي طبيعة نشأتك والمراحل التعليمية؟

أنا بدأت تعليمي في مدرسة اسمها أبو زهرة، وكنت فيها من مراحل التعليم الابتدائية وحتى الثانوية العامة، وبعد ذلك تخرجت منها، والتحقت بكلية البنات بجامعة عين شمس، وحصلت على مؤهلي وتخرجت منها عام 2001.

ما سبب سفرك إلى خارج البلاد بعد التخرج من الجامعة؟

قبل الانتهاء من المرحلة الجامعية تزوجت من المهندس محمد صالح الحديدي، وبعد الحصول على الشهادة الجامعية سافرت مع زوجي إلى ألمانيا وأقامت في مدينة كاسل ووضعت ابني حمزة هناك.

هل كانت حياتك الزوجية مستقرة خلال العيش خارج البلاد؟

كان في خلافات زوجية بيني وبين محمد زوجي ونزلت بعد ولادتي بشهر، ورجعت بعدها بسنة وشوية وبقيت أنزل زيارات كتير القاهرة وأرجع ألمانيا تاني لحد ما حصلت أحداث 25 يناير.

ما هي الأوضاع بينك وبين زوجك بعد حدوث ثورة 25 يناير؟

كان في خلافات مستمرة لكن قررت بعد ما حصلت الثورة أني مرجعش ألمانيا تاني ورفعت دعوى خلع وحدث الطلاق بيننا عام 2015.

أين أقامتي عند عودتك من خارج البلاد؟

مع والدتي وأخواتي.

ماذا تعمل والدتك عزة أحمد؟

أنا والدتي اسمها عزة أحمد محمد، وتبلغ من العمر 65 عاما، وتخرجت في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهي ربة منزل.

كم عدد أخواتك؟

9 فاطمة الأخت الكبرى وتعمل مدرسة، خديجة، وبعدها أنا، سمية، حفصة ومتزوجة وزوجها محبوس على ذمة قضية قتل الشهيد وائل طاحون، مريم، سارة، رضوى، سعد، والأخير هو الحسن.

ما المستوى الاجتماعي لأسرتك؟

المستوى الاجتماعي للأسرة كويس، والدخل كبير من شغل والدي خيرت الشاطر، لكن لا أستطيع تحديده بالظبط.

ما علاقتك بجماعة الإخوان الإرهابية؟

أنا وأمي وأخواتي ملناش علاقة بجماعة الإخوان نهائيا، لكن إحنا أسرة طول عمرنا ملتزمين دينيا لكن مش متشددين.

هل كان لديك أنشطة تتبع جماعة الإخوان أو جمعيات؟

أنا كنت بشارك في تحفيظ القرآن الكريم بمسجد في منطقة مدينة نصر، لكن المسجد ده مكنش تابع لجماعة الإخوان، وطول عمري بحب أشارك في الأعمال الخيرية.

هل كان لديك أي أنشطة خلال فترة دراستك الجامعية؟

لا مكنتش بشترك في أي حاجة تبع الكلية، ولما قامت ثورة 25 يناير، لم أشارك فيها نظرا لأن الوقت ده كنت لسه في حالة وضع ابني عبدالله، كان بقالي 14 يوم بس.

هل كنتي من مؤيدي أم معارضي ثورة يناير؟

كنت من مؤيدي الثورة لأن كان عندي أمل أن والدي خيرت الشاطر يخرج من السجن، ولما حدثت انتخابات الرئاسة صوت لمحمد مرسي.

هل شاركتي في أي نشاط بعد انتخابات الرئاسة؟

لا لأن زوجي كان مسافر وأنا معايا ولادي والمسؤولة عنهم، وظل ذلك الحال حتى 30 يونيو عام 2013، لكن شاركت في اعتصام رابعة العدوية اللي كان في مدينة نصر أنا وأخواتي لكن كنا مع نفسنا، وساعتها تم القبض على والدي خيرت الشاطر وقيادات الجماعة.