عائشة الشاطر: والدي كان عنده شقة في إمبابة بيقابل فيها أعضاء الجماعة

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، بتهمة تمويل الإرهاب، وتم تأجيلها لـ15 مايو.

وتنشر «الوطن»، نص تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، بتمويل الإرهاب.

نص التحقيقات مع عائشة خيرت الشاطر

وخلال تحقيقات النيابة العامة في القضية، وجهت للمتهمة عدة أسئلة، وجاءت كالتالي:

ما اسمك وسنك ومحل ميلادك وماذا تعملين؟

اسمي عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، من مواليد 18 ديسمبر 1980، وولدت في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وأعمل ربة منزل.

ما صلتك بالمتهم خيرت الشاطر، وماذا يعمل؟

خيرت الشاطر والدي، وكان يعمل مدرسا مساعدا في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

ما سبب سفر والدك إلى خارج البلاد؟

اللي أعرفه إن والدي خيرت الشاطر، سافر بريطانيا لعمل ماجستير في الهندسة، وحينما عاد أسس شركة وأطلق عليها اسم سلسبيل للكمبيوتر.

ما طبيعة عمل والدك خيرت الشاطر؟

هو بيشتغل في مجال البرمجيات.

ما علاقة والدك خيرت الشاطر بجماعة الإخوان الإرهابية؟

بعد ما رجع من بريطانيا عرفت أنه عضو في جماعة الإخوان، وفي عام 1990 الشركة اللي كان فاتحها اللي هي سلسبيل للكمبيوتر اتشمعت وبعدها تم القبض على والدي هو وشريكه حسن مالك.

ما سبب القبض على والدك وما المدة الزمنية التي قضاها في السجن؟

معرفش، لكن هو خرج من السجن بعد حوالي سنة وشهر.

ما طبيعة عمل والدك بعد خروجه من السجن وإغلاق الشركة الخاصة به؟

بعد ما خرج من السجن تولى تنظيم معارض لعرض بعض المنتجات في نقابة المهندسين والأطباء، وأصبح بعدها مشرف عام مطعم نادي نقابة المهندسين.

خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000، أين كان يوجد والدك خيرت الشاطر؟

كان في السجن، وبعدها خرج لكن تم القبض عليه مرة أخرى سنة 2001 خلال تواجده بمنطقة إمبابة في شقة كان قاعد فيها.

ما الغرض من مكوثه في شقة إمبابة؟

الشقة دي كان بيتجمع فيها مع بعض أعضاء الجماعة.

ماذا كان يعمل والدك بعد خروجه من السجن؟

كان واخد توكيلات ملابس في العقاد مول وكان عنده نشاط تجاري، وواحدة واحدة بدأ يتوسع وفتح محل بالشراكة مع حسن مالك لبيع العبايات الحريمي المستوردة من الخارج وكان اسم المحل ده فريدة.

ما المدة الزمنية التي استمر فيها والدك خيرت الشاطر بنشاط بيع العبايات؟

استمر فترة وبعدها توسع وأخد توكيل أثاث تركي هنا في مصر، وأطلق عليه اسم استقبال، لكن في عام 2005، تم القبض عليه مرة أخرى، وكانت التهمة الموجهة له هي قلب نظام الحكم.

ما هي المدة التي قضاها والدك في السجن بعد القبض عليه في عام 2005؟

هو فضل محبوس في السجن من سنة 2005 لحد ما قامت ثورة 25 يناير، وأصبح عضوا في مكتب إرشاد الجماعة وسرعان ما تولى منصب نائب مرشد الجماعة.

ما موقف والدك خيرت الشاطر من ثورة 25 يناير؟

كان مؤيدا للجماعة وقت حكم محمد مرسي للبلاد، وترك وقتها نشاطه التجاري تماما، حتى تم القبض عليه بعد بداية اعتصام رابعة بنحو 3 أيام، ومنذ ذلك الوقت وهو داخل السجن ولم يخرج.