عائشة الشاطر عن جروب العائلة: كنا بنجمع فيه تبرعات.. وكله خناقات

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية التي حملت رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها عائشة الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر.

وتنشر «الوطن»، نص تحقيقات النيابة العامة في القضية، وجاءت الأسئلة كالآتي:

ماذا تعرفين عن الجروب الخاص بالعائلة على فيس بوك؟ وما الهدف منه؟

معرفش عن الجروب ده حاجة لكن أنا كنت موجودة فيه، وكان دائما بيحدث خلاف بين أسامة إبراهيم وأحمد عبد الباسط، لأن الأخير كان دائم السب في جماعة الإخوان وكل القيادات الموجودة خارج البلاد واللي كان منهم محمود عزت وإبراهيم منير.

ما موقفك عند حدوث الشجار بين أسامة إبراهيم وأحمد عبد الباسط؟

مليش دعوة خالص بيهم، لكن هما كل بوست كانوا بيتخانقوا فيه بيعملولي منشن ويقولوا ليا مش أنتي بنت خيرت الشاطر قولي رأيك، لكن مكنتش بتجاوب معاهم نهائي ولو حصل بقول مليش دعوة.

ما المدة التي استمر فيها الشجار بين أسامة إبراهيم وأحمد عبد الباسط على الجروب الخاص بالعائلة؟

هما كانوا بيتخانقوا دايما لكن إبراهيم عمل مغادرة للجروب وأنشأ جروب تاني وسماه الهدف وبردوا خلاني ضمن أعضاء الجروب.

ما سبب إنشاء جروب الهدف الذي أنشأه أسامة إبراهيم؟

الجروب ده كان هدفه جمع تبرعات لأسر الناس المحبوسة، وكان إبراهيم بيدخل يكتب بوست إنه محتاج فلوس لأسر المحبوسين وكان فيه ناس بتتفاعل في التعليقات وبتتبرع.

هل كان هناك أشخاص يتبرعون في هذا الجروب لأسر المحبوسين؟

اه كنت بشوف ناس كتير في التعليقات بتتبرع، لكن معرفش ازاي كان بيجمع الفلوس منهم ولا بيوديها فين لأني مكنتش بشترك نهائي في الجروب ده.

ما علاقتك بمؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق؟

معرفش عنها حاجة غير أن صديقة للعائلة من زمان تعمل محامية وتدعى هدى عبدالمنعم، بعد حدوث ثورة 30 يونيو بكام شهر قالتلي عليها، وأنها عضوة فيها، وأن الغرض من المؤسسة دي إنها بتدافع عن المحبوسين عن طريق نشر أحوالهم في السجون.

هل كنت مشاركة في هذه المؤسسة؟

هي صديقتي دي كانت وعدتني بالاشتراك فيها، وطلبت مني أروح لمقر المؤسسة اللي كان في شقة كبيرة في شارع فيصل بالجيزة.

هل ذهبت لمؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق؟

أيوه وكان هناك أعضاء كتير جدا وشوفت من بين الأعضاء دول زوجي الثاني الذي تزوجته في عام 2017، محمد أبوهريرة.