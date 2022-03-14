«الوزراء»: أسعار زمان موجودة في منافذ التموين والزراعة وأمان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تهتم للغاية بملف الأسعار، إذ لا توجد حكومة رشيدة في العالم أجمع تستطيع أن تتحرك دون قياسات الرأي العام وقياس نبض الشارع، حتى تستطيع صياغة الآليات، والسياسات، وتستجيب للمواطنين في آن واحد، موضحًا أن شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، كانت حاضرة على مائدة اجتماع مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية، لذلك اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات التي بدأت أن تؤتي ثمارها على الأرض بالفعل.

إجراءات الحكومة التي اتخذتها الأيام السابقة بدأت تنعكس على الأرض

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على قناة «أون»، أن إجراءات الحكومة التي اتخذتها الأيام السابقة بدأت تنعكس على الأرض، حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجيًا الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي بمعدلات طفيفة لكنها تطور مهم، « حتى لو كان الانخفاض طفيفًا، فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنته ولا زالت قائمة، وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة في إحداث توازن تدريجي بالأدوات والآليات التي في يدها».

الأسعار انخفضت لكن تختلف من مكان لآخر

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في مقدمة تلك الأدوات كان زيادة جانب العرض، ولولا توافر السلع الاستراتيجية، وتواجد مخزون استراتيجي لما مّكن الحكومة من إحداث هذا الانخفاض، وبقيت الأسعار في معدلات الارتفاع ومنحنى الصعود، موضحًا أن الأسعار انخفضت لكن تختلف من مكان لآخر، « يعني لو بنتكلم عن السلاسل التجارية الشهيرة، فهي تخضع بالكامل للسوق الحر، وتأخذ الأمور فيها، وقتًا حتى العودة للأسعار الطبيعية، خاصة أن مستوى السلع فيها قد يكون مميز بعض الشيء عن نظيراتها».

الحكومة تقارن بمعدلات الصعود الحادة في الأسابيع الماضية

وأوضح السفير نادر سعد، أنه لو كانت مقارنة المواطنين بين الأسعار تتعلق بمنافذ التموين، فالأسعار في المنافذ جيدة، وتوقف منحنى صعود الأسعار، «الأسبوع اللي فات الأسعار ارتفعت بشكل يومي، والآن نشهد ثباتًا، بل وبعض السلع بدأت تتراجع، وفقًا لتقارير الرصد على الأرض في المحافظات والغرف التجارية»، موضحًا أن المواطنين الذين لا يشعرون بانخفاض الأسعار ربما يقارنون بين الأسعار الحالية وبين الأسعار ما قبل جائحة كورونا، لكن الحكومة تقارن بمعدلات الصعود الحادة في الأسابيع الماضية.

المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار مع مرور الوقت

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: « المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار مع مرور الوقت، وعليه أن يقارن بين الأسعار، لكن ليس بمعدلات ما قبل الأزمة، ولكن بأعلى نقطة في المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضي، لو عايزين تشتروا حاجات بأسعار ما قبل الأزمة موجودة في كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وأمان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد».