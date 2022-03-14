بوتين يبحث العملية العسكرية في أوكرانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنّ اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحثا خلاله العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تمتد لليوم الـ19 على التوالي، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

بدء العملية العسكرية على أوكرانيا

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، كما أعلن الكرملين أنّ الهدف من العملية العسكرية تحييد البلاد عسكرياً ونزع سلاح الجيش الأوكراني.

حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية

وأسفرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن سقوط مئات القتلى وأكثر من مليوني نازح إلى البلدان المجاورة هرباً من جحيم الحرب والقصف الروسي المكثف الذي استهدف مناطق أوكرانية عديدة.