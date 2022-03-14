مجلس الوزراء الكويتي: ندعم مصر في قضية السد الإثيوبي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشيخ صباح الخالد الحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، على رأس وفد من مجلس النواب، حيث أكد الحمد، دعم بلاده لموقف مصر فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنّ العلاقات المصرية – الكويتية تتمتع بالخصوصية والشراكة الاستراتيجية، في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل التطورات الدولية المتسارعة والتي تُلقي بظلالها على العالم بأسره.

تعزيز علاقات مصر والكويت

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اعتزازه بالزيارة، مُشيدا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تُعبر بصدق عن عمق ورسوخ شديدين.

الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي

وتناول رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال اللقاء، أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها المُتعددة الأبعاد، خاصة على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي، مؤكدا أنّ تلك التطورات تستلزم تضافرا مصريا كويتيا.

وأكد الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، دعم الكويت الكامل للموقف المصري العادل تجاه الحفاظ على حقوق مصر المائية في قضية السد الإثيوبي.