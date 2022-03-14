التنسيقية: تعديلات قانون «الهجرة» رسالة قوية من الدولة للشباب

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخالد النقادي عضو الأمانة الفنية «فريق الهجرة غير الشرعية»، والمستشارة مروة حجازي عضو الأمانة الفنية «فريق الاتجار بالبشر» في اللجنة الوطنية؛ للوقوف على آخر مستجدات نشاط اللجنة في الأونة الأخيرة، ومناقشتها في المشكلات والتحديات التي تواجه اللجنة في عملها.

وبحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب، وصفت السفيرة نائلة جبر، تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بـ«الرسالة القوية» من الدولة المصرية، التي تستهدف منع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية جريمة منظمة عبر الحدود، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان تتصدي له كافة الأجهزة بكل قوة.

ولفتت السفيرة نائلة جبر، إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتمتع بصلاحيات كبيرة، وبها عضوية أكثر من 30 وزارة وهيئة ومجلس، وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل جيدا على الجانب التشريعي والتنفيذي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

توفير الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الهجرة غير الشرعية

وأكدت المستشارة مروة حجازي، عضو الأمانة الفنية «فريق الاتجار بالبشر» باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على ضرورة نشر الوعي بهذه الجرائم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الهجرة غير الشرعية، وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى، وهو ما تعمل عليه اللجنة الوطنية وتوفر له كافة سبل الدعم اللازم.

وقال خالد النقادي، عضو الأمانة الفنية، مدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية في اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضية الهجرة غير الشرعية، وضرورة التصدي لها أعطي زخما للأزمة، ومنح دعما قويا للجنة الوطنية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، لافتا إلى أن توفير فرص عمل داخلية قلل كثيرا من الظاهرة، وأن قانون العمل الجديد ومحفزاته للعاملين خاصة إلغاء استمارة 6 يخلق بيئة عمل مستقرة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، أبدى نواب التنسيقية استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة، خاصة على المستوى الميداني والإعلامي، وتعزيز التنسيق بين اللجنة وكافة أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التعاون بين اللجنة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعاون مع نادي المدربين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.

تكريم نائلة جبر

وفي نهاية اللقاء، قدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، درع تكريم للسفيرة نائلة جبر؛ تكريما لجهود اللجنة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وشارك من نواب التنسيقية، كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ونهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد، عضو مجلس الشيوخ.