«الصحة» توافق على مقترح نائب التنسيقية بإنشاء مستشفى في المقطم

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء عمرو حسين، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بشأن إنشاء مستشفى عام في المقطم.

نائب التنسيقية يكشف أهمية بناء مستشفى في المقطم

وأرجع النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية إنشاء المستشفى لعدم وجود مراكز صحية حكومية أو مستشفى عام في المقطم، الذي تبلغ مساحته 40 كيلومتر مربع، وعدد سكانه 3 ملايين نسمة، وهو أمر صعب على سكان المنطقة.

وأعلن الدكتور أشرف نصر، ممثل وزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، موافقة الوزارة على بناء المستشفى، فور تخصيص قطعة أرض من المحافظة، وتخفيض شرط مساحة الأرض إلى 8000 متر بناء على طلب نائب التنسيقية.

تخصيص قطعة الأرض

وأشار النائب أكمل نجاتي، في كلمته، إلى أنه قدم طلبا لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال لتخصيص قطعة الأرض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التخصيص.

وأبدى نواب اللجنة، موافقتهم على مقترح نائب التنسيقية، مشيرين إلى أهمية إنشاء المستشفى في أقرب وقت.