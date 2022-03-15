صرف 344 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 198 عاملا بشركة الرشيدي الميزان

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 344 ألفا و61 جنيها كدفعة أولى من الصندوق التابع للوزارة، استفاد منها 198 عاملا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدي الميزان، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.