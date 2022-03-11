وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية للدورة الجديدة في مايو المقبل

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري، حيث عقد وزير القوى العاملة أول مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسلم ومحافظ الغربية 2581 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة، و50 عقدا للعمل لـ«قادرون باختلاف»، فضلا عن الإعلان عن برنامج تدريب مهني شامل للشباب الفلسطيني علي الصناعات اليدوية يحقق طموحاتهم، وتوفير 7343 فرصة عمل برواتب مجزية في 19 محافظة، وتعيين 4532 شابًا في 6 محافظات .

وعقد وزير القوي العاملة محمد سعفان أول مؤتمر صحفي، من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أعلن أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 سوف يتم إجراؤها في مايو المقبل، ولا نية للتأجيل، مشيرا إلي التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإداري دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، من خلال إنشاء أول موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .

وحول الحد الأدنى للأجور الذي يتم تنفيذه من أول يناير 2022 على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، قال الوزير، إن الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومي للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى الآن لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون ضرر مالي لها، موضحا أنه حال ثبوت هذا الضرر يتم استثناء الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.

وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة

وحول المستهدف الوصول إليه من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة، أشار الوزير الى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة، كاشفا أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجارى تسليمها، منوها إلي أن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل ما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، الأمر الذي يتطلب حمايتهم من خلال الوثائق.

كما استأنف وزير القوى العاملة جولاته الميدانية بالمحافظات بزيارة لمحافظة الغربية، حيث سلم هو والمحافظ الدكتور طارق رحمي 2581 وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي.

50 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»

وفي إطار زيارته لمحافظة الغربية سلم وزير القوي العاملة، والمحافظ الدكتور طارق رحمي 50 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»، قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالغربية من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء حسن الجندي سكرتير عام المحافظة، وياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وفي ختام كلمته دعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الوطن من القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد 9 مارس الجاري، تقديرا لما قدموه للحفاظ على كرامة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

والتقى وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطيني الدكتور ماجد الحلو، والملحق الطبي لسفارة فلسطين الدكتور فادي كساب، ومسئول ملف التواصل مع وزارة الخارجية طارق فانوس، وذلك في إطار زيارة الوفد الفلسطيني للقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العام الجاري .

وأشاد «مجدلاني»، بتطوير الحرف اليدوية وإحياءها خاصة أن نسبة البطالة قد ارتفعت في فلسطين مما يلزم الخروج بأفكار جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المناقشات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لتخطي التداعيات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بعض البلدان العربية.

كما تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف»، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري.

فرص عمل في 18 محافظة

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف التي لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هي: «القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء ، والأقصر، وبورسعيد ، ودمياط، والإسماعيلية ، وأسيوط ، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا» .

وأعلنت وزارة القوى العاملة، عن مد فترة قبول الطلبات للممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، وذلك حتى الإثنين المقبل براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مشيرة إلى أنها لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يشترط في المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من الإناث فقط من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، كما يشترط خبرة لا تقل عن 4 سنوات، واجادة اللغة الإنجليزية ، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

كما أعلن وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات راغبي العمل لـ 230 فرصة عمل بمهن الأمن والحراسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في شركة ايجي سكيورتي للأمن والحراسة برواتب تتراوح بين 2800 و3400 جنيه، فضلا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية ، وذلك للعمل فى مدينة الرحاب و 6 أكتوبر بالقاهرة .

من جانبه قال السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد: إن الوظائف المطلوبة هي: «30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و 200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر ، والسن من 21 سنة وحتى 50 سنة ، مع توفير سكن للعاملين ، ووسيلة مواصلات داخلية ، ووجبات ، فضلاً عن الحصول على 4 أيام إجازة فى حالة العمل لمدة 30 يومًا» .

وأناب وزير القوى العاملة ، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلي عن حالة العجز الجزئي لعامل من العمالة غير المنتظمة أصيب أثناء عمله بشركة سيرفيس للخدمات بالمحافظة، فضلاً عن سرعة تسليم العامل طرف صناعي (تعويضي) فى إطار الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة ومديرياتها لتلك الفئة ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظات.

تسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بشمال سيناء

كما أناب سعفان ، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك من خلال آلية تفيد استلام العامل للوثيقة ، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي ،ورقم تليفونه ، فضلا عن التوقيع علي كشوف لاستلام الوثيقة.

تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة في محافظتي المنوفية والدقهلية

كما أصدر وزير القوي العاملة، توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة في محافظتي المنوفية والدقهلية وصرف منح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضحايا ومصابي حادث سقوط مدخنة مصنع طوب طفلي بميت غمر بمحافظة الدقهلية من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة .

وأشاد وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP ، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا التي تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية .

كما أشاد وفد برنامج الأغذية العالمي WFP ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية والتعليم بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع لمديرية القوى العاملة ببني سويف التي تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية .

وامتد الحصاد ليشمل ،استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 95 ألفاً و 114 دولارًا ،أي ما يعادل مليون و490 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.