«كيما» تكرم وزير القوى العاملة على جهوده في توفير فرص عمل لذوي الهمم

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، الدروع، وأهدى العضو المنتدب، الوزير، درع الشركة، تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لـ«قادرون باختلاف» في إطار مبادرة «حياة كريمة»، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة، كما أهدى الوزير، درع الوزارة لـ«رضوان»، تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة العاملين بالشركة.

وأهدى العضو المنتدب، درع الشركة لنائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، تقديرا لجهود المحافظة في رفع كفاءة الشباب ومساعدتهم في كل المجالات، كما أهدى أيضا درع الشركة، لمدير مديرية القوى العاملة في أسوان محمد عبدالوهاب، تعبيرا عن شكر الشركة وتقديرها للقائمين على رعاية العمال.