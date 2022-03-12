رئيس التحرير

محمود مسلم

«كيما» تكرم وزير القوى العاملة على جهوده في توفير فرص عمل لذوي الهمم

كتب:

ماهر هنداوي
04:38 م | السبت 12 مارس 2022
جانب من تكريم الوزير

جانب من تكريم الوزير

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، الدروع، وأهدى العضو المنتدب، الوزير، درع الشركة، تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لـ«قادرون باختلاف» في إطار مبادرة «حياة كريمة»، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة، كما أهدى الوزير، درع الوزارة لـ«رضوان»، تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة العاملين بالشركة.

وأهدى العضو المنتدب، درع الشركة لنائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، تقديرا لجهود المحافظة في رفع كفاءة الشباب ومساعدتهم في كل المجالات، كما أهدى أيضا درع الشركة، لمدير مديرية القوى العاملة في أسوان محمد عبدالوهاب، تعبيرا عن شكر الشركة وتقديرها للقائمين على رعاية العمال.

اقرأ المزيد:

وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية للدورة الجديدة في مايو المقبل

وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلمان 50 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»

وزير القوى العاملة في الغربية لتسليم العمالة غير المنتظمة وثائق التأمين

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة إجراءات صرف معاش ورثة مصري في إيطاليا

وزير القوى العاملة يسلم 10 شهادات تخرج و5 ماكينات خياطة في بورسعيد

وزير القوى العاملة يزرع 3 شجرات في بورسعيد: «هنجملها» للحد من تغير المناخ
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.