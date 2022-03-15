الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في كل مناطق الجمهورية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة في كل مناطق الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 15 و16 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتسجل من 8 إلى 9 درجات في الليل.

أجواء شتوية خلال النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الأجواء الشتوية هي السائدة في فترات النهار ويكون الطقس شديدة البرودة في الليل، وهناك نشاط للرياح بسرعات بين 30 و50 كم في الساعة على مناطق الجمهورية كافة.

نشاط الرياح يزيد من برودة الطقس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، حيث من المقرر أن تقل درجات الحرارة عن 15 درجة مئوية، إضافة إلى فرص لسقوط الأمطار حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسطة وشمال الوجه البحري.

فرص لسقوط الأمطار على جنوب الوجه البحري

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والشرقية وستمتد إلى القاهرة الكبرى بفرص خفيفة، ولن يكون مجمل الأمطار مؤثرا على الأنشطة اليومية، وذلك على مناطق متفرقة من البلاد.